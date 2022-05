Oroscopo domani 6 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 6 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere mette in discussione i sentimenti del Capricorno: c’è tanta distrazione o alcune storie hanno mostrato la corda. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario ha bisogno di trascorrere un periodo sereno: non state accanto a persone che creano difficoltà o portano polemiche. Chiedete spiegazioni a chi ha un atteggiamento ambiguo nei vostri confronti. I Pesci sono intrigati da quei rapporti che chiedono di giocare a braccio di ferro. La natura affettuosa di questo segno ha sempre bisogno di conferme.

Oroscopo domani, lavoro: qualche ritardo per i Pesci

Il Capricorno ha un po’ di giorni di tempo per prendere respinto e pensare bene a quello che vuole fare. Potete comunque programmare i vista di un futuro più sereno. L’Acquario è pronto a rimettersi in gioco, ma c’è qualche scotto da pagare per colpa della fretta. Piano piano si riparte, facendo sempre attenzione alle spese. In questo periodo per i Pesci è difficile restare con le mani in mano. Vi ritroverete a voler fare cambiamenti ma anche ad affrontare qualche ritardo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

In questo periodo i nati sotto il segno del Capricorno risentono di qualche disturbo fisico: stanchezza ai piedi e alla caviglie. Giornate di recupero nel fine settimana. I nati sotto il segno dell’Acquario devono evitare di sforzare troppo il fisico, già sotto tono. La testa e il collo sono i vostri punti deboli. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i Pesci sono stanchi e poco concentrati: il recupero ci sarà ma bisogna stare attenti alle complicazioni.

