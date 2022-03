Oroscopo domani 6 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani 6 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, domenica 6 marzo, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso l’App “Astri” e l’appuntamento quotidiano con “I fatti vostri” su Rai 2, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, devo ricordare che ricevere amore è gratificante, ma anche darlo. La relazione perfetta non esiste, ma potete migliorare quello che avete vissuto in passato. La Vergine entra in un momento d’amore favorevole: ascoltate ciò che il cuore ha da dirvi. La Bilancia si trova a un bivio in amore: dovete trovare una nuova direzione e decidere se percorrerla da soli o in coppia. L’intransigenza dello Scorpione può causare conflitti in famiglia e anche nella vita di coppia.

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: giornate faticose per il Leone

Secondo l’oroscopo domani, Plutone esercita una forza positiva sui conti del Leone, anche su lavoro saranno giornate faticose. Grande movimento nel campo del lavoro per i nati sotto il segno della Vergine, anche se la situazione economica non è delle migliori. La giornata di domani sarà positiva per la Bilancia per trovare nuovi contatti, ma fate attenzione alle spese. Periodo difficile per lo Scorpione: il rapporto con i superiori non è buono, optate per la diplomazia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: fate attenzione agli incidenti domestici. Periodo favorevole anche per la salute per i nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo domani: aumentano le energie. I nati sotto il segno della Bilancia devono prevenire la formazione di calcoli nelle vie urinarie. Lo Scorpione deve fare più sport, ma prendetevi i vostri tempi e inizia con moderazione.

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA