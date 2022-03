Oroscopo domani 6 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 6 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, domenica 6 marzo, arrivano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso l’App “Astri” e l’appuntamento quotidiano con “I fatti vostri” su Rai 2, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, il Sagittario deve essere più tollerante che i propri cari. Gli aspetti planetari vi invitano a iniettare un po’ di entusiasmo nella vostra relazione, soprattutto se avete un po’ trascurato il partner. I nati sotto il segno del Capricorno devono prendersi cura della relazione con il partner. Prendete l’iniziativa, vi sentirete meglio. L’Acquario è estremamente magnetico in questo periodo: i pianeti scommettono su di voi. L’allineamento planetario rende i Pesci più intraprendenti per attirare l’attenzione di qualcuno che vi ha colpito da tempo. Possibilità di discussione con un buon amico.

Oroscopo domani, lavoro:

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo domani, è un periodo positivo per fare transazioni economiche. Sul lavoro grande sintonia con i collaboratori. I nati sotto il segno del Capricorno devono ridurre le spese il più possibile. Cercate di rinsaldare il rapporto con il vostro capo. Anche se ha ragione l’Acquario deve evitare discussioni inutili sul lavoro. Avreste bisogno di un supporto economico che tarda ad arrivare. Momento positivo per i Pesci che sul lavoro hanno la possibilità di migliorare e anche di guadagnare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, domenica 6 marzo? Un leggero squilibrio nervoso minaccerà la giornata. Il Capricorno è molto arrabbiato: avete bisogno di rilassarvi. Approfittate del fine settimana. I nati sotto il segno dell’Acquario devono fare attenzione agli sport rischiosi: prendete le giuste precauzioni. I Pesci devono cercare di maniere il loro stato di rilassamento evitando il superlavoro.

