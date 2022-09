Oroscopo domani 6 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 6 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 6 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 6 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? Stelle interessanti, considerando che alla fine del mese Venere arriverà nel segno. Chi è solo dovrebbe iniziare a guardarsi intorno.

Oroscopo domani 6 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Amore, il punto sullo Scorpione

La giornata di domani, martedì 6 settembre, favorisce i sentimenti dello Scorpione. Sarà un cielo utile nei prossimi mesi, per coloro che vogliono recuperare in amore.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è un periodo di verifiche e di piccolo o grandi tensioni che riguardano l’amore con il nuovo transito di Venere contraria.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Mercurio nel segno

Mercurio nel segno della Bilancia spinge lanci creativi e le persone che hanno bisogno di esplorare nuovi orizzonti possono guardare lontano.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Settembre può essere un mese di grande rilancio per lo Scorpione. Dovete avere un po’ di pazienza, sarà il 2023 che vi permetterà di fare un salto importante.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022/ Pesci negativo, Capricorno e Acquario...

Lavoro, il punto sul Sagittario

Le capacità professionali del Sagittario saranno potenziate da Giove favorevole. In questo periodo potreste stipulare nuovi contratti e nuove alleanze pensando al 2023.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia potrebbero avere qualche acciacco o un piccolo fastidio. La colpa è della Luna dissonante. Mercoledì e giovedì sono giornate di recupero.

Salute, il punto sullo Scorpione

La salute dello Scorpione si rafforza grazie a questo cielo che promette molto bene. Curate la vostra pelle e anche la vostra alimentazione.

Salute, il punto sul Sagittario

Da un punto di vista psicofisico il Sagittario è più forte. Il contatto con la natura e una leggera attività sportiva potrebbero aiutarvi ancora di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA