Oroscopo domani 6 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 6 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 6 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 6 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, Venere è dalla parte del Cancro: potete finalmente superare le incomprensioni. Se ci sono state delle separazioni potete ricominciare a sperare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022/ Pesci negativo, Capricorno e Acquario...

Amore, il punto sul Leone

In amore i nati del Leone non possono stare con tipi indolenti. I legami che vi piacciono sono quelli stimolanti in cui si cresce.

Amore, il punto sulla Vergine

È un cielo importante per i nati sotto il segno della Vergine. Avere la Luna e Venere favorevoli significa anche essere amati e accolti dagli altri in maniera positiva.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro confuso

Da qualche giorno il Cancro è confuso da quello che accade intorno, ansioso per alcune prospettive di lavoro che ancora non sono chiare. Attenzione perché Mercurio è in aspetto contrario.

Lavoro, il punto sul Leone

In questi giorni Marte e Mercurio favorevoli indicano la strada del successo per i nati sotto il segno del Leone. La giornata di domani, martedì 6 settembre, interessante per cercare di risolvere qualche problema nato di recente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 settembre 2022/ Stelle di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine è un momento che permette agevolazioni eccezionali nell’ambito del lavoro. Iniziate a pensare alla ripresa autunnale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro vivono un momento positivo per la forma fisica. Qualche tensione domani, martedì 6 settembre: fastidi legati alla testa e allo stomaco.

Salute, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone devono controllare la forma fisica. Evitate rischi mercoledì. Giove è favorevole e vi protegge.

Salute, il punto sulla Vergine

La forma fisica dei nati sotto il segno della Vergine è in miglioramento. Cercate di recuperare anche a livello mentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA