Oroscopo domani 6 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 6 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 6 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo sorridente e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere positiva per i nati sotto il segno del Capricorno. Se avete già un amore non preoccupatevi, le stelle lo confermano.

Amore, il punto sull’Acquario

Questo cielo è utile per l’Acquario e favorisce la curiosità di conoscere gente nuova anche perché Venere non è più opposta. A ottobre Venere sarà favorevole.

Amore, il punto sui Pesci

L’opposizione di Venere determina una fase di stanchezza e facile irritabilità in amor per i Pesci. Se non siete convinti di una storia aspettate ottobre per prendere una decisione.

Oroscopo domani, lavoro: rilancio per il Capricorno

Il cielo del Capricorno prepara un grande rilancio entro la fine del mese: si potrà studiare un accordo, trovare una bella soddisfazione. I prossimi mesi saranno di assestamento.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Mercurio e Marte sono favorevoli e regalano all’Acquario una visione del futuro ottimista. Questo cielo comporta qualcosa di più nella vita.

Lavoro, il punto sui Pesci

C’è una grande crescita nell’oroscopo dei Pesci, un’evoluzione personale notevole che si completerà il prossimo anno. Entro pochi mesi otterrete vantaggi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Molto piacevole il mese di settembre per il Capricorno a inizio settimana avrete molti pianeti a favore, tra cui Sole, Luna e Venere.

Salute, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’Acquario deve evitare le disattenzioni. Evitate di strafare, qualche piccolo fastidio potrebbe arrivare proprio a causa della distrazione o del sovraffaticamento.

Salute, il punto sui Pesci

I Pesci risentono dell’opposizione di Venere: evitate gli stress, anche Marte è dissonante. I vostri punti deboli sono la testa e la pelle.











