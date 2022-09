Oroscopo domani 6 settembre: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 6 settembre per i dodici segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore in amore, lavoro e salute. Ecco le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le storie d’amore dell’Ariete nate negli ultimi mesi sono importanti. La vita di relazione stupirà anche i più diffidenti.

Amore, il punto sul Toro

Venere ha iniziato un transito interessante per il Toro: questo riesce ad attutire una caduta sentimentale che c’è stata ad agosto e riesce anche a riportare un po’ di tranquillità nelle coppie che che si sono sposate o hanno iniziato una convivenza di recente.

Amore, il punto sui Gemelli

Come procede l’amore per i Gemelli? Sono giornate in cui i sentimenti riescono a creare qualche difficoltà perché nella coppia ci sono tensioni a causa di responsabilità mal condivise.

Oroscopo domani, lavoro: molte spese per l’Ariete

Troppe uscite per l’Ariete. Al momento sono le preoccupazioni di carattere pratico, al meno a guardate le stelle, quelle che infondano maggiore incertezza.

Lavoro, il punto sul Toro

Il lavoro è fonte di ansia per il Toro, chi deve iniziare una nuova avventura professionale potrebbe essere suscettibile o particolarmente nervoso.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per quanto riguarda le questioni di lavoro i Gemelli possono contare sempre sul favore di Giove. Giornate migliori mercoledì e giovedì.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Nella giornata di domani, martedì 6 settembre, l’Ariete accuserà un po’ di agitazione o stanchezza. Anche la forza è un po’ in calo.

Salute, il punto sul Toro

Ai nati sotto il segno del Toro le stelle consigliano relax. Attenzione alla giornate di giovedì 8 settembre, lo stress sarà al massimo.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli devono stare attenti a Venere dissonante che consiglia di evitare rischi. Domani e mercoledì sono giornate ottime per partire con cure e terapie.

