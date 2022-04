Oroscopo domani 7 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 7 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete risente dell’influenza della Luna che nel pomeriggio passa in quadratura e vi rende più malinconici: basta un diverbio col partner per cambiare radicalmente il vostro atteggiamento. Se siete in zona compleanno poi, senza un amore che vi tenga compagnia, l’umore scende ulteriormente di livello. Amore al massimo per il Toro, grazie al passaggio Lunare in Cancro: amicizia pronta a trasformarsi in qualcos’altro. Non affrettate i tempi, lasciate fare al destino. Cambiamenti nel cielo dei Gemelli soprattutto in amore: sa arrivando Venere in Pesci che, accanto a Giove, diventa potenza sentimentale non trascurabile. Con Marte e Saturno complici superate qualsiasi ostacolo.

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, lavoro: conflitti per l’Ariete

In questo periodo l’Ariete vive numerosi conflitti sul lavoro, non solo con il capo ma anche con i colleghi. Guadagni interessanti. La presenza di Giove nel cielo del Toro allarga le prospettive, amplia le conoscenze, spalanca le finestre chiuse. Attenzione alle tensione con i colleghi. Secondo l’oroscopo domani, le migliori opportunità di successo per i Gemelli arriveranno dopo Pasqua, con idee più chiare e ben meditate.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: siete preoccupati per l’andamento del mondo e trascurate l’estetica. Occhio però a non esagerare. Secondo l’oroscopo domani, il Toro è molto nervoso, con frequenti emicranie e contratture muscolari: pedalate e scarpinate sono l’antidoto migliore alla tensione. I Gemelli godono di ottima salute, ma attenzione al periodo dopo Pasqua in cui potrebbe esserci qualche ricaduta.

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA