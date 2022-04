Oroscopo domani 7 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 7 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Venere è in Pesci e prendere posto nella casa della rinascita della Bilancia: Saturno e Marte hanno in mente soluzioni che aprono il sorriso, scacciando qualsiasi timore. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Capricorno possono dedicarsi esclusivamente ai sentimenti, abbandonandovi alla dolcezza della Luna, passata nel frattempo in Cancro. In arrivo tante belle novità: dopo la lacrima, il sorriso. Il Sagittario inizia la giornata dedicando più attenzione all’altro che a se stesso, grazie al terzetto planetario in Pesci che invita a spalancare il cuore

Oroscopo domani, lavoro: Scorpione impegnato

Giornata divisa a metà dal cambio Lunare, ma per i nati sotto il segno della Bilancia è uno stimolo ad armonizzarsi con il cielo e con sé stessi. Smart la mattinata, costellata di trigoni, Luna, Marte, Saturno. Serata, invece, perturbata dal passaggio Lunare allo zenit, nel segno del Cancro. Decisioni economiche rinviate alla prossima settimana. Secondo l’oroscopo domani, sarà una mattinata impegnatissima sul lavoro per lo Scorpione: dovete dimostrare di essere all’altezza, lasciandovi definitivamente alle spalle le conseguenze di un passo falso. Il Sagittario corre con Mercurio in Ariete, pianeta che suggerisce la dialettica giusta nei colloqui di lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno della Bilancia devono ricordare che bellezza e benessere sono fratelli siamesi: inutile disperdere energie preziose, piuttosto ricaricatevi, diverrete più belli. Lo Scorpione soffre di insonnia ed è un po’ ansioso: la natura vi viene incontro con le piante primaverili, passate dall’erborista per saperne di più! Periodo particolare per la salute del Sagittario: tra asma e raffreddori allergici di primavera











