Oroscopo domani 7 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 7 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

La Luna approda nel segno del Cancro, ringalluzzita dal trigono di Venere Acquatica: il cuore saprà regalarvi una notte di delizie. Secondo l’oroscopo domani, qualche screzio d’amore per il Leone: Marte è in opposizione, mentre Saturno frena non solo i vostri entusiasmi, ma anche quelli di chi vi sta accanto. Battaglia epocale tra ragione e cuore per la Vergine: vi state innamorando, forse della persona sbagliata, ma l’esperienza è pur sempre intrigante!

Oroscopo domani, lavoro: giornata difficile per il Cancro

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata difficile sul fronte lavorativo per il Cancro, a causa della Luna in dodicesima Casa e conflittuale con Mercurio allo zenit. Tenete duro, tra i programmi delle stelle c’è quello di compensare. Il Leone è ostinato, sempre fedele alle sue idee: non vi lascerete contagiare da opinioni altrui, che non condividete al 100%. Sul lavoro la Vergine dovrà frenare un po’: non tutti sono veloci e precisi come voi nell’esecuzione e nelle consegne, ma arriverete comunque ad ultimare tutto in tempo utile.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro risente di qualche malanno di stagione: allergie primaverili, occhi arrossati dal sole e qualche svarione ormonale. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone iniziano la giornata con grande carica energetica, ma arriveranno a sera estremamente stanchi. Allo specchio l’aspetto della Vergine è splendido, tonico, luminoso, giovane: sapete gestire i vostri problemi, coccolando il vostro corpo e soprattutto ascoltandolo!











