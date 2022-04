Oroscopo domani 7 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 7 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Straordinariamente romantico il Capricorno: colpa della Luna all’opposizione e buona amica di Venere, Giove e Nettuno. C’è chi sogna ad occhi aperti: una casetta con l’orticello insieme alla vostra dolce metà. Secondo l’oroscopo domani, l’arrivo di Venere in Pesci aumenta il desiderio dell’Acquario: con gesti semplici, come prendersi per mano, recuperate la vostra affettività. Venere e Giove nel segno dei Pesci spazzano via disagi, malinconie e ogni traccia di malessere. Occasioni di rinascita per le coppie collaudate.

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro:

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata rampante per il Capricorno, soprattutto per chi è nel ramo finanziario, in politica o svolge attività a carattere socio-sanitario. Lavoro e business vanno di pari passo per l’Acquario, garantendo una sicurezza economica più che buona. Con Giove e Venere vi godete i proventi del vostro acume. Periodo estremamente vitale per i nati sotto il segno dei Pesci. Sorprendentemente positivi affari e finanze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Denti, gengive, gola reclamano più cura da parte del Capricorno. Fondamentale la vita all’aria aperta e le lenti fotocromatiche per proteggere i vostri occhi dal sole. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario deve controllare malinconie e aggressività: evitate le incursioni notturne nel frigo. Risveglio rallentato per i nati sotto il segno dei Pesci, colpa della Luna in quadratura e Marte e Saturno in dodicesima Casa. Attenzione al mal di schiena improvviso.

Oroscopo domani 7 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA