Oroscopo domani 7 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 7 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 7 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la Bilancia questo periodo mette in luce quelle che sono le carenze di un rapporto sentimentale. Nei casi più gravi potrebbe anche esserci un allontanamento. Se vi piace una persona, meglio agire con prudenza.

Amore, il punto sullo Scorpione

Questo periodo è molto interessante per i sentimenti dello Scorpione. Ma, secondo l’oroscopo domani, le prossime 48 ore vi trovano in pensiero su tutto.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario è pronto ad amare. Sentite forte l’esigenza di amare e questo giugno è il mese degli incontri per chi non si chiude in casa. Ricordate che l’astrologia segna le fasi buone: sta a voi muovervi!

Oroscopo domani, lavoro: meglio la diplomazia per la Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia in questo momento non possono fare il passo più lungo della gamba. Ricordate che la forza della diplomazia può molto più dell’aggressività.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista lavorativo lo Scorpione va gradualmente verso un futuro di successo, ma non abbassate troppo la guardia: dovrete difendervi da certi attacchi.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il Sagittario ha tempo di pensare a nuovi progetti e programmi. Le novità più consistenti toccano i rapporti e le collaborazioni professionali che nascono in questo momento.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Da qualche giorno la Bilancia ha recuperato energia, ma avete ancora bisogna di staccare la spina: organizzare una bella gita nel fine settimana.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, lo Scorpione deve prendersi cura delle pelle e rafforzare le difese dagli attacchi esterni. Mercurio sostiene la vitalità e l’energia psicofisica.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario deve cercare di riposare e dormire di più. La settimana costerà un notevole dispendio di energie. Eventuali cure nascono meglio a partire dal 10, ma se ci sono problemi consultate uno specialista.











