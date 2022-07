Oroscopo domani 7 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 7 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete è molto spaesato e sulle spine. Se già ieri c’è stato un problema ci vuole un po’ di attenzione nei rapporti interpersonali.

Amore, il punto sul Toro

In questo periodo i nati Toro devono avere la certezza di essere amati. Chi è sposato vorrebbe essere più protagonista della vita del partner. Giornata positiva per le emozioni

Amore, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli c’è un oroscopo importante per le relazioni, per le amicizie e gli incontri. C’è una grande voglia di rimettersi in gioco, attenzione in alcuni rapporti con il segno dell’Ariete e con il segno del Cancro.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, pazienza fino a metà mese

I nati sotto il segno dell’Ariete devono avere un po’ di pazienza fino alla metà di questo mese: non potete pretendere che tutte le proposte che avete lanciato vadano a buon fine.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, il Toro deve evitare le provocazioni: questo è per voi un momento produttivo, non perdete tempo con inutili discussioni.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono cominciare a pensare a trattative. Venere favorisce le decisioni rapide. Possono arrivare nuove occasioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per quanto riguarda la salute, l’Ariete deve curare lo stomaco e l’intestino, che sono i primi a risentirne quando siete particolarmente tesi.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro risente fisicamente dei transiti planetari travolgenti e tesi: accuserete più stanchezza del solito e potrebbe esserci qualche problema a livello circolatorio.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono contare su un pieno di energia fino a domani, giovedì 7 luglio. Le gambe sono un punte debole, fate qualche messaggio per risolvere il problema.











