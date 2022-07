Oroscopo domani 7 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 7 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia torna al pettine qualche “nodo” del passato. Possibili nuovi incontri. Inizia un periodo più combattivo e passionale.

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

Da domani fino a sabato lo Scorpione avrà una sorte di luce che lo guiderà verso qualcosa di bello e importante. Attenzione agli incontri tra venerdì e sabato: preparatevi!

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario questo è un oroscopo un po’ blando per quanto riguarda i sentimenti. Per i single nuovi amori in balia di emozioni passeggere.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia pronta a grandi cose

Per la Bilancia la presenza di molti pianeti benefici al settore del successo indica che c’è il desiderio di fare grandi cose, anche se avete dovuto ridimensionare alcuni progetti.

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha ritrovato la sua creatività e la voglia di fare, magari con un nuovo gruppo di lavoro. Mercurio vi aiuta se avete progetti o affari importanti da chiudere.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario inizia un periodo molto stancante sul lavoro, che metterà in evidenza la necessità di un cambiamento di rotta per le attività. Da domani giornate interessanti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve fare qualcosa che appaga sensi e vista: avete bisogno di un po’ di tranquillità dopo un periodo pesante vissuto dalla primavera inoltrata.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione è più agitato del solito e questo provoca spesso mal di testa. Trovate fare tempo per fare un po’ di yoga e meditazione, per rilassare mente e corpo.

Salute, il punto sul Sagittario

Da domani, giovedì 7 luglio, le cose iniziano a migliorare per il Sagittario dopo un inizio di settimana stancante. Nel fine settimana avrete una forza maggiore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA