Oroscopo domani 7 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 7 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro è in arrivo un’altra giornata di pensieri: avreste voglia di chiedere spiegazioni ad una persona che vi ha messo da parte o che vi ha fatto stare male.

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone devono evitare di sollevare problemi in amore: le giornate di venerdì e sabato saranno un pochino più pesanti, poi domenica grande recupero.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno della Vergine i prossimi giorni sono importanti. Per i sentimenti meglio rimandare tutto alla seconda metà di luglio.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, evitate provocazioni

I nati sotto il segno del Cancro possono decidere di iniziare un nuovo percorso o addirittura cambiare vita. Domani evitate le provocazione, sarà una giornata faticosa.

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Lavoro, il punto sul Leone

Secondo l’oroscopo domani, il Leone è protagonista a metà: avete già avuto delle conferme grazie a Giove, ma dovete evitare di dare retta alle provocazioni.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Mercurio è tornato favorevole per la Vergine e quindi è un momento importante per i progetti di lavoro. Cercate di fare le cose con più rigore.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

La seconda parte della settimana è decisamente favorevole per il Cancro. Se dovete iniziare cure e terapie il momento è propizio.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone ha registrato un aumento della propria forza fisica, ma attenzione al fine settimana che potrebbe richiedervi qualche sforzo di troppo.

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine ha una carica in più. Importante curare la pelle in questo periodo sopratutto se vi esponete al sole: dosate i tempi e utilizzate creme appropriate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA