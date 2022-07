Oroscopo domani 7 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 7 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

In certi momenti di questo mese di luglio il Capricorno sentirà la necessità di stare un po’ per conto proprio. Se un amore non funziona bene attenzione che dopo il 18 luglio potreste volerne verificare la tenuta.

Amore, il punto sull’Acquario

Se l’Acquario ha qualcosa da dire questo è il momento giusto: c’è una bella Luna e l’oroscopo è interessante. Date spazio alle vostre emozioni, non potete sempre dare la precedenza agli altri.

Amore, il punto sui Pesci

Per il segno dei Pesci il fine settimana in arrivo potrebbe essere importante, venerdì e sabato le giornate più importanti. I rapporti più in crisi sono con Vergine e Sagittario.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in cerca di perfezione

Il Capricorno vorrebbe perfezionare un’idea o un progetto. In questo periodo meglio essere più moderati e peccare meno di orgoglio.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario è un rivoluzionario e intorno a sé ha bisogno di persone stimolanti: i pianeti vi aiutano ad attrarre a voi i collaboratori giusti per andare avanti.

Lavoro, il punto sui Pesci

In questo periodo permette i nati sotto il segno dei Pesci devono tenere sotto controllo le spese. È probabile che dobbiate farvi sentire per avere quello che vi spetta.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Da ieri il Capricorno è molto stanco. Anche la giornata di domani, giovedì 7 luglio, sarà sottotono. Evitate qualsiasi tipo di esagerazione.

Salute, il punto sull’Acquario

Sottotono le giornate della seconda parte della settimana per l’Acquario. Cercate di liberare la mente dai pesi superflui che non richiedono necessariamente un impegno da parte vostra.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci vanno verso delle giornate più positive per quanto riguarda il loro benessere psico-fisico e sarà più facile ottenere miglioramenti.











