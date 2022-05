Oroscopo domani 7 maggio 2022 Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 7 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la giornata di sabato 7 maggio per tutti i segni dello zodiaco? Chi tra questi riuscirà ad avere una giornata all’insegna del relax e chi invece dovrà fare i conti con qualche piccolo o grande problema dovuto anche alla posizione sfavorevole delle stelle? Ecco cosa riserva la giornata di sabato secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per i segni del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci.

Oroscopo domani, amore

I nati sotto il segno del Capricorno nella giornata di domani dovranno cercare di mettere da parte l’ostilità verso le altre persone e mantenere quanto più possibile la calma. Anche i nati sotto il segno dell’Acquario in questi giorni avranno molta voglia di amare e di libertà. Il consiglio dell’astrologo però è solo quello di non disperdere inutilmente le proprie energie. Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox per i nati sotto il segno dei Pesci si prospetta una giornata di sabato molto interessante e promettente per tutti gli appartenenti a questo segno sentimentalmente legati con qualcuno.

Oroscopo domani, lavoro: giornata no per il Capricorno

Per il segno del Capricorno il lavoro non promette bene per la giornata di domani. Questo segno sarà preso a riflettere su alcuni problemi che gli offuscheranno la ragione sul piano lavorativo. Gli Acquario si apprestano a vivere un weekend all’insegna dell’energia positiva che se dovesse essere incanalata sul piano lavorativo potrebbe portare a questo segno tante nuove soddisfazioni. Tutti i Pesci nella giornata di domani saranno impegnati in qualcosa di serio per le ore diurne e dovranno evitare qualsiasi tipo di distrazione.

Oroscopo domani, salute: chi tra Capricorno, Acquario e Pesci sarà al top?

Un weekend sottotono per il Capricorno all’insegna del malumore e delle preoccupazioni. Per questo segno zodiacale tutto si risolverà a partire dalla prossima settimana. Per i nati sotto il segno dell’Acquario la giornata di sabato sarà all’insegna dell’energia positiva che renderà questo segno particolarmente incline a tutti i rapporti umani. Il periodo appena trascorso non è stato molto positivo per il segno dei Pesci, ma tutti coloro che sono riusciti a lasciarsi il passato alle spalle, ritroveranno la volontà e la forza di concentrarsi nuovamente sul futuro.

