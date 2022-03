Oroscopo domani 7 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni amore, salute e…

Oroscopo domani 7 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà l’inizio della nuova settimana secondo le previsioni delle stelle per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, gemelli e cancro? La giornata di lunedì 7 marzo riserverà piacevoli sorprese o il primo giorno della settimana sarà ricco di imprevisti? Per scoprirlo non ci resta che vivere la giornata, ma a svelare quello che dovrebbe essere l’andamento delle ore di lunedì 7 marzo è Paolo Fox. Attraverso le previsioni pubblicate sul settimanale DiPiù Tv e sull’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana dà alcuni consigli che invita sempre a verificare.

Come andrà, dunque, l’amore per ariete, toro, gemelli e cancro? Quali sorprese ci saranno sul lavoro? E la salute sarà soddisfacente? Andiamo a scoprire tutte le previsioni dell’oroscopo domani, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’inizio della settimana, in amore, per i nati sotto il segno dell’ariete, secondo le previsioni dell’oroscopo domani promette buone sensazioni sia per chi già vive una storia d’amore sia per chi ha appena iniziato una frequentazione. C’è anche chi troverà la spinta giusta per dare una svolta alla propria vita di coppia. Ancora qualche problema in amore per il toro che vive una situazione sentimentale stabile. Ad influre sul rapporto di coppia potrebbero essere anche i rapporti con i parenti. Evitate, dunque, di discutere in famiglia.

Periodo positivo in amore per i nati sotto il segno dei gemelli. E’ il momento giusto per fare progetti di vita importanti. Attenti, però: alcuni impegni lavorativi potrebbero farvi trascurare il partner e dare vita a piccole incomprensioni. Ancora qualche piccolo problema in amore per i nati sotto il segno del cancro che, nelle scorse settimane, hanno dovuto affrontare una crisi. C’è anche chi pensa ancora al passato e alle delusioni vissute.

Oroscopo domani, lavoro: scelte per il cancro

Sul lavoro sono in arrivo novità importanti per il segno dell’ariete, ma sarà necessario aspettare l’inizio della primavera. Secondo l’oroscopo domani, potrebbero esserci degli incontri lavorativi con qualcuno che potrebbe aiutarvi a dare una svolta a tutto. Qualche pensiero economico per i nati sotto il segno del toro che stanno vivendo un periodo lavorativo non totalmente tranquillo e sereno.

Momento lavorativo intenso per i gemelli. Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro ha buone possibilità di trovarlo e anche chi ha la possibilità di aiutare qualcuno a cercare un impiego, ha i favori delle stelle dalla propria parte. La giornata di domani potrebbe essere quella giusta per il cancro per fare delle scelte sul lavoro e provare a concretizzare un’idea che è nell’aria da un po’ di tempo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Toro, Gemelli e Ariete

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell‘ariete devono fare attenzione a cibi, bevanze e medicinali che potrebbero compromettere il bostro benessere fisico. Cercate di curare di più l’alimentazione. Momento di recupero fisico per il toro: dopo un periodo in cui ha trascurato un po’ il fisico, è arrivato il momento di rimettersi in forma.

Un po’ di stanchezza per i gemelli che iniziano la nuova settimana con gli strascichi dei giorni precedenti, particolarmente intensi e faticosi. Attenzioni agli sforzi fisici per il nati sotto il segno del cancro: evitate di sollevare pesi per non mettere in pericolo la schiena.



