Oroscopo domani 7 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 7 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle per la giornata di lunedì 7 marzo ai nati sotto il segno del sagittario, capricorno, acquario e pesci? A rispondere a questa domanda, come sempre, è Paolo Fox, l’astrologo più famoso e seguito della televisione italiana che svela, attraverso il settimanale DiPiù Tv e l’App Astri se il cielo, per l’oroscopo domani, sarà favorevole o avrà qualche nube all’orizzonte per i segni suddetti.

Curiosi, dunque, di scoprire come andrà l’amore, il lavoro e la salute per sagittario, capricorno, acquario e pesci? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, l’amore, per i nati sotto il segno del sagittario sarà particolare. Chi è reduce da una delusione, ha ancora il cuore indurito e, difficilmente, riuscirà a lasciarsi andare a nuove emozioni. Le coppie, invece, che hanno da poco superato una crisi importante, non sono ancora totalmente tranquille. Dopo un periodo abbastanza turbolento nel corso del quale i nati sotto il segno del capricorno hanno trascurato la sfera sentimentale dando priorità ad altro, in primis al lavoro, è finalmente arrivato il momento di recuperare.

L’acquario è alla ricerca di un amore particolare per dimentcare gli amori del passato che, spesso, sono stati anche dolorosi. Periodo propizio per le coppie che desiderano avere un figlio. Per i nati sotto il segno dei pesci che vivono una storia d’amore che non li soddisfa, è arrivato il momento di decidere se chiudere o andare comunque avanti.

Oroscopo domani, lavoro: periodo turbolento per il sagittario

Attenzione alla sfera lavorative nella giornata di lunedì 7 marzo secondo l’oroscopo domani per i nati sotto il segno del sagittario. Alcuni rapporti professionali potrebbero chiudersi definitivamente e sarà necessario muoversi con estrema prudenza, indipendentemente dalle decisioni da prendere. Dopo aver ricevuto una piccola soddisfazione lavorativa nelle settimane scorse, il capricorno, ora, sul lavoro, deve fare un passo indietro e aspettare un momento più calmo per tornare ad agire per realizzare i propri progetti.

Periodo lavorativo molto interessante per i nati sotto il segno dell’acquario che hanno voglia di un cambiamento per dare una svolta alla propria vita. Proposte importanti potrebbero sorprendere i nati sotto il segno dei pesci. Periodo buono anche per avanzare proposte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Nonostante un po’ di nervosismo, il sagittario, secondo l’oroscopo domani, gode di una grande vitalità che gli consente di affrontare tutto con forza e determinazione. Grande frenesia nella giornata del capricorno che dovrebbe provare a fare tutto con più calma e a rilassarsi di più.

Attenzione ai piccoli fastidi che, ogni tanto, tornano a trovare i nati sotto il segno dell‘acquario e che potrebbero interessare le articolazioni e la schiena. I pesci, infine, pur avendo tanta energia, dovrebbero concedersi un po’ di riposo in più per fare respirare il proprio fisico.





