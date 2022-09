Oroscopo domani 7 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 7 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 7 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

L’Ariete deve tenere sotto controllo la voglia di agitare le acque. Dopo un periodo di contrasti finalmente la vita di relazione si anima in moda tale da stupirvi.

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il Toro? I nati del segno ora più che mai vogliono vivere di certezze a livello emotivo. Possibili ritorni di fiamma.

Amore, il punto sul Gemelli

Le questioni sentimentali dei Gemelli sono messe alla prova anche in questo mese di settembre. Se in passato ci sono state forti incertezze bisognerà stare molto attenti.

Oroscopo domani, lavoro: grande impegno per l’Ariete

Lunedì e martedì sono state giornate che hanno portato piccoli ritardi, tuttavia il periodo resta di grand impegno per il segno dell’Ariete. Qualche preoccupazioni economica per la famiglia.

Lavoro, il punto sul Toro

Le proposte che arriveranno in questo periodo ai nati del Toro saranno particolarmente gradite, anche se alcune potrebbero essere una ripetizione di ciò che avete fatto.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Si parte con Luna e Marte favorevoli, una giornata interessante per i Gemelli per le questioni di lavoro e per cercare di concludere un accordo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, Giove è nel segno dell’Ariete e ci sono delle buone risorse in vista. Ma è normale vivere qualche momento di disagio.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro non può insistere a trottare da una parte all’altra come se niente fosse: ascoltate il vostro fisico e non esagerate con lo stress.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono evitare di correre rischi perché Venere è dissonante. Per il resto nessun problema.











