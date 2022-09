Oroscopo domani 7 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 7 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 7 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 7 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? Da questa settimana è iniziata una fase di recupero che sarà ancora più importante a fine mese quando Venere sarà nel segno.

Oroscopo domani 7 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

I sentimenti de segno dello Scorpione non vivono più le angherie di agosto ma avreste comunque bisogno di maggiori certezze.

Amore, il punto sul Sagittario

Settembre è un mese un po’ a rischio per tutti i Sagittario che non sentono di avere al fianco la persona giusta. Attenzione a non innervosirsi troppo.

Oroscopo domani, lavoro: nuove sfide per la Bilancia.

Giove contro parla alla Bilancia di riprogrammare le proprie sfide, anche con nuovi collaboratori e persone diverse rispetto al passato.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Le premesse ci sono tutte: per lo Scorpione settembre può essere un mese di grande rilancio in vista di un futuro migliore. I cambiamenti importanti avverranno nel 2023.

Oroscopo domani 6 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

Lavoro, il punto sul Sagittario

Via libera alle emozioni che Giove permette dal punto di vista pratico: per il Sagittario in questo momento è più spinto il settore lavorativo. Dovete trovare spunti nuovi per programmare qualcosa di nuovo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

È un momento di forza per la Bilancia dopo due giornate, lunedì e martedì, che possono aver creato qualche tensione. È da maggio che state cercando un po’ di tranquillità.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione arrivano tre giornate in cui potreste sentirvi un po’ più nervosi e affaticati. Evitate di frequentare persone che vi fanno arrabbiare o sono fonte di agitazione. Curate l’aspetto fisico.

Salute, il punto sul Sagittario

Momento positivo per la salute del Sagittario: Mercurio rafforza la vostra energia psicofisica. Non trascurate il contatto con la natura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA