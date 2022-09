Oroscopo domani 7 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 7 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per domani, mercoledì 7 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà contare sul favore delle stelle per vivere una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare su stelle più favorevoli? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i sentimenti del Cancro sono un po’ più appagati. Attenzione alle relazioni con Gemelli e Sagittario. Le coppie di lunga data devono riscoprire un po’ di intimità.

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per il Leone? Giove favorevole aiuta le coppie che vogliono sposarsi, convivere o avere un figlio. Qualche piccolo intralcio sarà superabile.

Amore, il punto sulla Vergine

Il cielo della Vergine parla di amore. Venere porta un desiderio di fare incontri, ma anche un sentimento più universale rivolto alle persone che avete intorno.

Oroscopo domani, lavoro: risveglio per il Cancro

Il lavoro si risveglia per il Cancro, soprattutto se nel corso degli ultimi mesi c’è stato un cambiamento nelle attività. Giove è in quadratura e si fatica a trovare gli assetti giusti.

Lavoro, il punto sul Leone

Il cielo è molto forte ma mercoledì e giovedì sono giornate di riflessioni per il Leone. Con Giove favorevole nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualcosa di buono.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Lavorare per i nati sotto il segno della Vergine è essenziale per stare bene. Ricordate che vivere solo per il lavoro è limitante. Il cielo mette a posto alcune questioni di carattere legale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro risentono di qualche fastidio fisico: dovrete combattere con l’insonnia e qualche problema alle orecchie.

Salute, il punto sul Leone

Nella giornata di domani, mercoledì 7 settembre, i nati sotto il segno del Leone devono evitare rischi. Siete agitati e in qualche momento disattenti.

Salute, il punto sulla Vergine

La forma fisica dei nati sotto il segno della Vergine è in miglioramento. Dovete recuperare anche a livello mentale.











