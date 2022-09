Oroscopo domani 7 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 7 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 7 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Capricorno? Venere è positiva, bisogna cercare di fare il massimo per ottenere il meglio! In questo momento potrete prendere la decisione giusta.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, Venere è in aspetto neutrale per l’Acquario, ma diventerà positiva dal 9 settembre. Ci sono più di 20 giorni per fare incontri speciali.

Amore, il punto sui Pesci

Con Venere in opposizione questo è un periodo di combattimenti per i nati sotto il segno dei Pesci, in particolare per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno periodo di sperimentazione

Per i nati sotto il segno del Capricorno è un periodo di sperimentazione. Grandi scelte, impegni e fatica. I prossimi mesi saranno di crescita in vista della primavera 2023.

Lavoro, il punto sull’Acquario

La luna nel segno dell’Acquario può portare piccole provocazioni. La giornata di domani, mercoledì 7 settembre, potrebbe essere un po’ più nervosa del solito.

Lavoro, il punto sui Pesci

L’anno prossimo Saturno entrerà nel segno dei Pesci e questo significherà innovazioni e cambiamenti. Molte trasformazioni sono già in corso in questi giorni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per quanto riguarda la salute, i nati del Capricorno possono godere del mese di settembre, grazie al favore di diversi pianeti.

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario potrebbe essere una buona idea riavvicinarsi alla natura, fare cose divertenti, riscoprire un hobby e magari farlo diventare una professione.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci sono sempre alla ricerca di serenità. Spesso vi lasciate andare a momenti di malinconia o ripensamenti.











