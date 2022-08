Oroscopo domani 8 agosto 2022/ Cosa attende Leone, Vergine, Bilancia e…

Oroscopo domani 8 agosto 2022 di Paolo Fox : tutto su Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Andiamo a consultare cosa succederà nella giornata di domani 8 agosto 2022 per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Nelle prossime 48 ore le stelle saranno favorevoli per i nati sotto il segno del Leone. I pianeti amici sono molti, quindi puoi anche dare spazio al tuo spirito creativo. In ambito sentimentale ci sarà una rivoluzione importante, anche perché Venere entrerà nel segno tra poco. Settembre sarà il mese ideale per risolvere qualche problema di cuore. Almeno per un po’ ti conviene mettere da parte le questioni professionali e dedicarti agli incontri e ai sentimenti. Dopo un anno di assenza, Venere sarà finalmente nel segno. Ci sarà un netto miglioramento riguardo i piccoli affari.

Novità sul lavoro per la Vergine. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox, le idee sono sicuramente più chiare grazie a Mercurio che transita nel segno. Anche i progetti sono più semplici da gestire e questo ti da una buona spinta. Finalmente sembra terminata quella fase più difficile che hai vissuto tra la fine di giugno ed i primi di luglio, quando hai avuto fastidi di vari tipi. Potrà esserci qualche piccolo ritardo ad inizio giornata, ma poi ne uscirai fuori senza difficoltà. Ci saranno alcuni fastidi da risolvere. Domani troppe polemiche in amore.

Oroscopo domani di Paolo Fox: cosa attende Bilancia e Scorpione

Cambiamenti in arrivo per la Bilancia. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox, La situazione è cambiata a metà maggio e alcuni progetti che sembravano semplici e chiari ad inizio anno, successivamente sono cambiati all’improvviso. In questa fase la prima cosa da fare è pensare a qualcosa di nuovo e a qualche progetto da realizzare in autunno. Alcune coppie hanno vissuto anche momenti di tensione. In ambito lavorativo sono tornate le polemiche e forse qualcuno ha intenzione di farti fuori, ma adesso devi tener duro, anche perché a fine settembre ci saranno soluzioni.

Le trattative si rinnoveranno per lo Scorpione e ci saranno proposte di lavoro diverse dal passato. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di evitare la confusione. Questi cambiamenti avranno inizio in autunno, poi nel corso della primavera del 2023 ci sarà ancora qualcosa di nuovo, ma ci sarà tempo per parlarne più avanti. Il periodo è ideale per chi ha intenzione di farsi avanti nel lavoro, oppure di superare qualche situazione di blocco legata al passato. La giornata sarà da considerarsi positiva nonostante il transito polemico di Venere.











