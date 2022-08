Oroscopo domani 8 agosto 2022/ Cosa attende Sagittario, Acquario, Pesci e…

Oroscopo domani 8 agosto 2022 di Paolo Fox: le previsioni di Sagittario e Capricorno

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Andiamo a consultare cosa succederà nella giornata di domani 8 agosto 2022 per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per il Sagittario è in arrivo una riconferma. Giove e il Sole sono favorevoli e i più giovani del segno potrebbero pensare anche a qualche nuovo progetto da mettere in pratica nel corso dei prossimi mesi. Una persona in età più matura invece potrà mettere in pratica tutta l’esperienza acquisita in ambito lavorativo per fare meglio e di più rispetto al solito. L’avventura ti piace e sei sempre pronto a partire verso nuove zone da esplorare. Qualcuno può confermare anche un amore in questi giorni. Giove ti darà un aiuto a sviluppare nuove idee. La Luna sarà ancora nel segno. Il weekend però non sarà positivo a causa della quadratura lunare che potrebbe farvi saltare i nervi.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox per il Capricorno, ci saranno rivalità e contrasti da superare sul lavoro. Giove è dissonante, ma porta comunque una bella crescita, con la necessità però di affermarsi e di ottenere consensi. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di fare attenzione ai rivali. Ci sono infatti delle persone un po’ invidiose che vorrebbero essere al tuo posto. In questo momento i soldi tornano ad essere importanti, specie se c’è qualcosa da sistemare. Non devi pensare soltanto alle questioni pratiche, anche perché dal giorno 11 di agosto l’amore tornerà ad essere protagonista.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Le previsioni per Ariete, Toro e...

Oroscopo domani 8 agosto 2022 di Paolo Fox: tutto su Acquario e Pesci

Stelle favorevoli per l’Acquario secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox. La settimana inizia nel migliore dei modi. Hai una bella Luna dalla tua parte, ma è il quadro astrologico generale che è positivo e quindi regala una buona condizione. Anche la forma fisica ne risente in maniera positiva. Dal giorno 11 Venere inizierà un transito piuttosto importante, che può portare anche qualche polemica in amore. Qualcuno avrà la sensazione che la coppia necessiti di qualche novità per andare avanti. Se trascorri poco tempo con il partner cerca di rimediare e di dare maggiori attenzioni. Domani ansie e fastidi per una questione in famiglia. Inizio di settimana difficile per i Pesci.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox , la Luna non è dalla tua parte e metterà alla prova la tua pazienza. Sarebbe il caso di evitare di fare le cose con troppa fretta. La miglior difesa non sempre è l’attacco ed in alcune situazioni arrendersi è meglio. Fai attenzione anche in amore perché potresti ferire la persona che ami. C’è chi sta cercando nuove possibilità di lavoro, specie le persone che sono rimaste un po’ troppo tempo ferme. Cerca di rallentare un po’ i ritmi. Potrete vivere qualche difficoltà sentimentale. Presto troverete nuovi sbocchi professionali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA