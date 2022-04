Oroscopo domani 8 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Corinne che, attraverso il sito del settimanale “Montecarlo News”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 8 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, la Luna rende assai tese alcune relazioni dell’Ariete impedendo di trovare un punto di incontro con le persone a voi più care. Venere in Pesci è una magica apparizione per i nati sotto il segno del Toro, necessaria per idratare sentimenti trascurati a lungo per colpa dei “lavori in corso” professionali e familiari. I Gemelli vogliono sempre di più, pur avendo tutto non sono mai soddisfatte. Eppure basterebbe allungare lo sguardo per accorgervi di quanto siete fortunati, sopratutto in amore.

Oroscopo domani, lavoro:

Situazione complessa sul lavoro per i nati sotto il segno dell’Ariete: dovete fare una scelta importante. Partite dal presupposto che entro le feste pasquali tante cose varieranno! Gli astri complottano al fine di organizzare delle giornate abbastanza consone alle aspirazioni del Toro, anche se non tutto andrà come anelereste: non date retta a chi denigra solo per il gusto di farlo. Secondo l’oroscopo domani, qualche imprevisto sul lavoro per i nati sotto il segno dei Gemelli: affrontateli con disinvoltura e tempestività, doti che non vi mancano.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo compilato per la salute dell’Ariete: apparite demotivati, spossati e intronati. Approfittate del fine settimane per fare il pieno di energia. Per i nati sotto il segno del Toro emicrania, nervosismo e spasmi. Fermatevi per tempo e provate a rilassarvi, yoga e meditazione saranno il salvavita. Secondo l’oroscopo domani, per i Gemelli è arrivato il momento di variare look, abbandonare cupi pensieri e liberarsi di oppressioni psicologiche.

