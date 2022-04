Oroscopo domani 8 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 8 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Corinne che, attraverso il sito di “Montecarlo News“, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Venere in Pesci invita il Cancro a parlare la lingua della tenerezza, della complicità che placa e risolve senza illudere. Con Marte e Saturno ostili, il Leone dovrà sopportare le paturnie altrui e, in nome dell’armonia familiare, ingollare un rospo. Preparativi a trascorrere un weekend con il vostro partner. Secondo l’oroscopo domani, Venere entra in opposizione e la Vergine si sente spiazzata: questo transito di pianeti sentimentali invita a vivere fuori dalla lista dei doveri e a guardare in faccia l’emozione.

Oroscopo domani, lavoro: contrattempi per la Vergine

Secondo l’oroscopo domani, giornata indaffarata per i nati sotto il segno del Cancro: correrete a destra e a manca per smaltire lavori, riordinare situazioni rimaste in sospeso e sistemare faccende delicatissime. In questo mese di aprile i nati sotto il segno del Leone saranno spettatori o protagonisti di inattesi accadimenti, soprattutto nella sfera lavorativa. Secondo l’oroscopo domani, Giove opposto al Sole contribuirà a scombussolare il tran tran della Vergine: contrattempi, ritardi e qualche tensione in ufficio con i colleghi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per i nati sotto il segno del Cancro: impegnati a fare pulizie in casa, attenzioni a non prendere una distorsione. Secondo l’oroscopo domani, il Leone deve recuperare le forze. Fate qualcosa per voi stessi: un pomeriggio dal parrucchiere non potrà che farvi bene. La Vergine non riesce a nascondere qualche preoccupazione per il proprio benessere psicofisico: fate bene, è sempre importante ascoltare il proprio corpo!

