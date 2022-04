Oroscopo domani 8 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, venerdì 8 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Corinne che, attraverso il sito di “Montecarlo News”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Con Venere e Giove in Pesci il Capricorno può realizzare un desiderio, in famiglia con Urano in Toro tenetevi pronti all’occasione inaspettata. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario deve evitare litigi familiari. L’arrivo di Venere in Pesci, però, stempera la foga e nella coppia subentra il desiderio. Per i nati sotto il segno dei Pesci è finita l’epoca dei dispiaceri di cuore e dei ripensamenti, l’amore bussa alla vostra porta: spalancategli cuore e braccia!

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno turbato

Secondo l’oroscopo domani, giornata tostissima sul lavoro per il Capricorno: qualcosa vi turba rendendo arduo mantenere lucida la mente nell’affrontare le quotidiane difficoltà. Giornata piena di lavoro per l’Acquario: pendenze da fronteggiare, ritardi da recuperare, falle da tappare. I vostri investimenti, però, stanno dando molti frutti. I Pesci hanno un sacco di progetti di lavoro da chiudere, ma Marte e Saturno in dodicesima creano seri problemi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La salute del Capricorno risente dello stress in ufficio: sabato e domenica cercate di evadere dalla routine. Ricordate che la vita sedentaria non fa bene a nessuno. Secondo l’oroscopo domani, la tensione della settimana sembra dare la carica all’Acquario: usciti dal lavoro sarte, vigorosi, chiacchieroni e propositivi. Ma si tratta di una comune reazione alla stanchezza: all’improvviso crollerete addormentati. Approfittate del fine settimana per riposare. I nati sotto il segno dei Pesci sono anchilosati e doloranti: colpa della posizione sbagliata che assumete stando seduti tutto il giorno al computer.

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA