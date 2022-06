Oroscopo domani 8 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e…

Oroscopo domani 8 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 8 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 8 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

L’opposizione di Giove crea qualche fastidio alla Bilancia, anche in amore. La cosa importante è chiarire i rapporti familiari, segnati da qualche incomprensione di troppo negli ultimi mesi..

Oroscopo domani 7 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

La situazione planetaria è interessante perché può creare una fase di maturazione e di crescita per i sentimenti dello Scorpione. Venere, dissonante, però potrebbe rallentare questa maturazione.

Amore, il punto sul Sagittario

Venere permette al Sagittario di ragionare in amore, ma se c’è qualcosa che non funziona non state zitti a fine mese. Potrebbe anche esserci qualche contatto con il passato.

Oroscopo domani, lavoro: grandi pulizie per la Bilancia

In questa giornata di domani, mercoledì 8 giugno, la Bilancia deve fare una sorte di pulizia di tutte le cose che sono accaduta fino ad ora. Con Giove dissonante non potrebbe essere diversamente.

Oroscopo domani 7 giugno 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni segno per segno

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione non rende al massimo sul lavoro, anche a causa di un calo fisico. Mercurio vi regala una grande capacità a livello intuitivo. Evitate discussioni in ufficio, con capi e colleghi.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i giovani del segno del Sagittario pensano a viaggiare, alcuni esperimenti andrebbero fatti al più presto perché i prossimi saranno mesi di forza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

In questi giorni la Bilancia ha ritrovato un po’ di voglia di stare in mezzo agli altri: pensate a una bella gita da organizzare con gli amici all’aria aperta nel fine settimana.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, è una giornata di lento recupero per lo Scorpione. La troppa agitazione maturata per via del lavoro ha creato qualche disagio. Per il fine settimana programmate un po’ di sano divertimento per liberare la mente da tante ostilità.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario è sempre meglio stare in movimento piuttosto che poltrire. La vostra resistenza è notevole, ma cercate di riposare e dormire di più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA