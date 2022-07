Oroscopo domani 8 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 8 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Come procede l’amore per l’Ariete? Se c’è una persona che vi interessa organizzare qualcosa di belle per domenica pomeriggio. Le coppie di lunga data dovrebbero risvegliare un po’ di emozioni.

Amore, il punto sul Toro

Il Toro avrà la possibilità di stare insieme alla persona amara. Attenzione alla Luna dal 9 luglio: potrebbero tornare a galla vecchie incomprensioni da tenere sotto controllo.

Amore, il punto sul Gemelli

I Gemelli che hanno chiuso una relazione dopo tanti anni avranno bisogno di tempo per lasciarsi andare completamente. Arriveranno nuovi riferimenti, ci vuole solo un po’ di pazienza!

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, meglio a fine mese

Alcuni progetti di lavoro dell’Ariete sono congelati, ma presto arriverà una risposta. La fine del mese da questo punto di vista sarà migliore.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro deve sempre essere costruttivo e determinato, evitate di innescare la miccia della provocazione. State già pensando al 2023: alcune proposte saranno importanti.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Come precedono i Gemelli nella sfera lavorativa? Il peso delle responsabilità si fa sentire. Potrete comunque iniziare a pensare a nuove trattative.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete si sta riprendendo dopo la tensione e l’agitazione dei giorni scorsi. Puntate sulla giornata di domenica.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro potrebbe risentire di qualche problema circolatorio, ma a parte questo è un buon momento per ritrovare una buona forma.

Salute, il punto sul Gemelli

I Gemelli sono più sereni. Prendetevi cura delle vostre gambe, che sono il vostro tallone d’Achille: fate massaggi e anche lunghe camminate.











