Oroscopo domani 8 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 8 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, sono in arrivo novità per la Bilancia. Qualche novità potrebbe coinvolgere quelle storie d’amore che sembravano ormai perse nel periodo di crisi tra aprile e maggio. Chi voleva chiudere un rapporto clandestino dovrà tornare sui suoi passi…

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione si sente un po’ solo in questo periodo. La Luna nel vostro segno tra sabato e domenica vi renderà ancora più esigenti. Se necessario prendete le distanze da una persona molto diversa da voi.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario va incontro a una domenica importante, perché la Luna toccherà il vostro segno. In amore c’è un po’ di confusione ma riuscirete a superare questo momento precario. Giove è sempre in buon aspetto!

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia pronta a ripartire

Per la Bilancia è arrivato il momento di togliersi qualche bella soddisfazione. Avete voglia di dimenticare gli ultimi mesi che sono stati un banco di prova.

Oroscopo domani 7 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha ritrovato la voglia di lavorare. Se avete un’attività indipendente potreste avere bisogno dell’aiuto di una persona che vi stima.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario domenica sarà una giornata di grande interesse anche per pensare a quello che dovete fare nell’immediato futuro. Oroscopo molto interessante per i lavoratori in proprio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

È arrivata l’estate per la Bilancia: c’è la possibilità di viaggiare e di stare a contatto con la natura. Siate lungimiranti in vista del futuro.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha subito un calo emotivo dovuto all’agitazione degli ultimi giorni. Il fine settimana permette un buon recupero.

Salute, il punto sul Sagittario

La forma fisica del Sagittario non è ancora al meglio: fate un controllo sullo stato di salute in generale. Nel fine settimana avrete più forza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA