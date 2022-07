Oroscopo domani 8 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 8 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Le prossime 48 ore invitano il Cancro a essere più positivo in amore. Queste giornate sono rassicuranti, soprattutto se c’è la certezza di avere al fianco qualcuno che vi vuole bene davvero.

Amore, il punto sul Leone

Giorni confusi per il Leone. Attenzione a non peccare di orgoglio, nei prossimi giorni bisogna stare molto attenti anche in amore.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani, si nota una decrescita in amore per i nati sotto il segno della Vergine. Le cose miglioreranno con la seconda metà del mese di luglio.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, stelle positive

Il Cancro avrà stelle positive per due giorni. C’è chi sta aspettando una risposta, chi inizia a pensare a un’altra sistemazione e chi lavora a un nuovo progetto. Tutto questo può provocare un po’ di stress.

Lavoro, il punto sul Leone

Giove è favore per il Leone: anche se qualcuno cerca di ostacolare la vostra ascesa o limitare il vostro raggio, alla fine sarà possibile vincere. Sfruttate le forze stellari per tentare nuovi progetti.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questi giorni i nati sotto il segno della Vergine riscoprono una buona capacità di azione sul lavoro. Curate con molta attenzione i contatti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro ha superato le giornate più stancanti della settimana. Ora dovete trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta e fare qualcosa che vi faccia sentire meglio.

Salute, il punto sul Leone

In questo giorni l’organismo del Leone risente in modo positivo del vostri successi personali e lavorativi. Attenzione però a non esagerare!

Salute, il punto sulla Vergine

La Vergine deve curare la pelle, soprattutto in estate quando ci si espone di più al sole. Non esagerate con l’esposizione ai raggi solari.











