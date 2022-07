Oroscopo domani 8 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 8 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

In questo mese di luglio il Capricorno sentirà spesso la necessità di stare un po’ da solo. Se un amore non va bene attenzione perché dal 18 potreste volerne verificare la tenuta.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sull’Acquario

Venere è sempre favorevole per l’Acquario e i sentimenti percorrono una strada meno tortuosa. Se avete iniziato da poco una storia è possibile lasciarsi andare maggiormente.

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci ci sono numerose tensioni da risolvere, sopratutto per quanto riguarda le relazioni familiari. Tra qualche giorno andrà meglio, la seconda parte di luglio sarà più protetta.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno proiettato nel futuro

Il Capricorno deve avere pazienza: eventuali compravendite potrebbero non arrivare subito alla conclusione, prendetevi il tempo necessario prima di fare una scelta importante.

Oroscopo domani 8 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario vivrà due giorni di tensione, sempre inquadrati in un oroscopo che porta lontano. Nelle prossime 48 ore contate fino a 10 prima di parlare.

Lavoro, il punto sui Pesci

Il fine settimana porterà consigli ai nati Pesci. Qualcuno cercherà di mettervi alle strette. Tenete sotto controllo le spese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno dopo un paio di giorni davvero sottotono torna a respirare. Stare un po’ fuori dal solito ambiente potrebbe farvi bene o anche staccare la spina.

Salute, il punto sull’Acquario

Un po’ sottotono le ultime giornate della settimana per i nati sotto il segno dell’Acquario. Non appesantitevi dal punto di vista mentale, fate cose nuove e divertenti.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, le prossime due giornate in arrivano aiutano i nati sotto il segno dei Pesci a recuperare emozioni positive.











© RIPRODUZIONE RISERVATA