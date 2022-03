Oroscopo domani 8 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Le previsioni

Oroscopo domani 8 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Si avvicina la primavera 2022 e con le nuove congiunzioni astrali si prevedono importanti novità per ciascuno dei 12 segni dello Zodiaco (trapelato anche l’oroscopo dell’intero mese di marzo), così come emerge dall’Oroscopo domani relativo all’8 marzo 2022, redatto da Paolo Fox tra le pagine di Dipiù e l’App Astri. Secondo le previsioni astrali indicate dall’astrologo superstar, per la prima quaterna dello zodiaco, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, c’è chi potrà godere della disposizione favorevole degli astri e chi invece dovrà far fronte a dei quadri astrali avversi. Cosa prevedono le stelle per i 4 segni, allora, in amore, lavoro e salute? Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa si rileva per gli appassionati fruitori dell’oroscopo.

Oroscopo domani 8 marzo, amore: quali sono i segni al top?

Secondo l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, molto buone sono le previsioni astrologiche per la sfera degli affetti e dell’amore in generale per i nati sotto il segno dell’Ariete: in particolare le coppie, anche le più solide, sono stabili grazie alla congiunzione di Venere in aspetto favorevole e il segno può dirsi nel complesso il protagonista della primavera in arrivo per antonomasia. Si passa poi al segno del Toro, per il quale in amore ci sono Mercurio, Venere e Marte contrari, potrebbe tornare qualche indecisione per ciò che concerne la sfera sentimentale, e quindi gli affetti in generale. Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la Luna sarà presto nel segno e nella sfera degli affetti sarà importante prendere le decisioni con leggerezza, il che non significa dover agire con superficialità. Per il Cancro si consiglia di avere ottimismo anche in amore, dal momento che Mercurio tornerà favorevole a partire dal 10 marzo 2022.

Oroscopo domani 8 marzo, lavoro: disagi per l’Ariete…

Paolo Fox e il suo oroscopo domani, inoltre, ci preannunciano anche novità per ciò che concerne la sfera legata al lavoro, agli affari e alle finanze. Si parte con il segno dell’Ariete, per il quale è previsto qualche disagio. Spazio poi al Toro, che dovrà prestare attenzione a non compromettere il lavoro per via dei complessi. I Gemelli saranno in preda alla confusione sui posto di lavoro e negli affari. E i Cancro avranno delle intuizioni importanti, anche in prospettiva del weekend.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo domani, 8 marzo 2022, a cura di Paolo Fox, si conclude con le previsioni concernenti la salute e il benessere in generale. Agli Ariete il consiglio che va dato è quello di non strafare, ci sarà qualche disagio, ma si prevede una crescita seppur lenta. Spazio poi ai nati sotto il segno del Toro, a cui le stelle consigliano di trascorrere del tempo libero con gli affetti e le persone care. I Gemelli, invece, per assicurarsi stabilità, soprattutto dal punto di vista emotivo, dovranno ponderare bene le decisioni da prendere, senza fretta. Ai nati sotto il segno del Cancro, si prospetta una buona ripresa in generale dopo 4 mesi di sofferenza, ma bisognerà vedere la vita con occhi positivi, si prospetta anche una ripresa dal punto di vista della salute.

