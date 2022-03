Oroscopo domani 8 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni: amore, lavoro, salute

Oroscopo domani 8 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Si avvicina la primavera 2022 e con le nuove congiunzioni astrali si prevedono importanti novità per ciascuno dei 12 segni dello Zodiaco (trapelato anche l’oroscopo dell’intero mese di marzo), così come emerge dall’Oroscopo domani relativo all’8 marzo 2022, redatto da Paolo Fox tra le pagine di Dipiù e l’App Astri. Secondo le previsioni astrali indicate dall’astrologo superstar, per la seconda quaterna dello zodiaco, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, c’è chi potrà godere della disposizione favorevole degli astri e chi invece dovrà far fronte a dei quadri astrali avversi. Cosa prevedono le stelle per i 4 segni, allora, in amore, lavoro e salute? Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa si rileva per gli appassionati fruitori dell’oroscopo.

Oroscopo domani 8 marzo, amore: quali sono i segni al top?

Secondo l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, per il Leone la passione non è al top come la si desidererebbe, questo martedì. Per i Vergine invece il periodo di marzo è in generale favorevole per le situazioni amorose. Anche i Bilancia, questo martedì sarà propiziatorio nei sentimenti, così come mercoledì e giovedì. Per lo Scorpione questo è un periodo importante per l’amore, anche se non mancano problemi.

Oroscopo domani 8 marzo, lavoro: disagi per Vergine

Paolo Fox e il suo oroscopo domani, inoltre, ci preannunciano anche novità per ciò che concerne la sfera legata al lavoro, agli affari e alle finanze. Si parte con il segno del Leone, per cui si chiede di essere pazienti sul posto di lavoro. Spazio poi ai nati sotto il segno della Vergine, che sul posto di lavoro non vivono un periodo facile, ma avranno buone strategie su cui poter contare. Alla Bilancia si consiglia di affrontare le questioni burocratiche e di lavoro con rinnovato ottimismo. Lo Scorpione, come inoltre indicato da Paolo Fox, sente la necessità di novità dal punto di vista professionale, ed è alla ricerca di nuovi stimoli.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo domani 8 marzo 2022, a cura di Paolo Fox, si conclude con le previsioni concernenti la salute e il benessere in generale. Ai Leone il consiglio da dare è non accumulare tensione dal momento che sarete impazienti e prestate attenzione ai segni nemici, quali sono Scorpione e Acquario. La Vergine deve far fronte ad un periodo stressante che può avere ripercussioni sulla salute in generale. La Bilancia può rilassarsi e dedicare del tempo alla cura di sé dal momento che la Luna è in congiunzione astrale favorevole a partire da Mercoledì. In conclusione, l’oroscopo domani di Paolo Fox segnala allo Scorpione che è in preda alla noia dovuta alla routine di tutti i giorni, per cui ci si potrà concedere degli spazi ricreativi.



