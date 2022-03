Oroscopo domani 8 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Lavoro, amore…

Oroscopo domani 8 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Si avvicina la primavera 2022 e con le nuove congiunzioni astrali si prevedono importanti novità per ciascuno dei 12 segni dello Zodiaco (trapelato anche l’oroscopo dell’intero mese di marzo), così come emerge dall’Oroscopo domani relativo all’8 marzo 2022, redatto da Paolo Fox tra le pagine di Dipiù e l’App Astri. Secondo le previsioni astrali indicate dall’astrologo superstar, per la terza quaterna dello zodiaco, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, c’è chi potrà godere della disposizione favorevole degli astri e chi invece dovrà far fronte a dei quadri astrali avversi. Cosa prevedono le stelle per i 4 segni, allora, in amore, lavoro e salute? Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa si rileva per gli appassionati fruitori dell’oroscopo.

Oroscopo domani 8 marzo, amore: quali sono i segni al top?

Secondo l’oroscopo domani a cura di Paolo Fox, per il Sagittario saranno rilevanti i giorni centrali sella settimana, tra cui in particolare la giornata di mercoledì, quando si sentirà la necessità di avere dei chiarimenti. Per i nati sotto il segno del Capricorno, poi, si prevede un periodo propiziatorio per delle novità e i progetti in cantiere, legati alla sfera degli affetti, la famiglia e i sentimenti. Inoltre, sempre rispetto alle faccende di cuore, per gli Acquario si prevede un cielo segnato dalle nuvole dell’incertezza e il consiglio da dare ai Pesci, in fatto di sentimenti, è di non rimandare ciò che si potrebbe fare sin d’ora.

Oroscopo domani 8 marzo, lavoro: disagi per i Pesci

L’oroscopo domani di Paolo Fox, inoltre, ci preannuncia anche novità per ciò che concerne la sfera legata al lavoro, agli affari e alle finanze. Si parte con il segno del Sagittario, per il quale risulterà difficile recuperare delle situazioni importanti. Al segno del Capricorno, in fatto di aspetti burocratici e gli affari, questo è il momento più giusto, da dover cogliere al volo, se si è alla ricerca di risultati importanti. Spazio poi al segno dell’Acquario, che si troverà in bilico sul lavoro, in quanto dovrà decidere se cambiarlo oppure fare qualcosa per salvare la sua attività, se non procede come dovrebbe. Per i Pesci si prevedono problemi in fatto di questioni legate a compravendite e proprietà.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo domani 8 marzo 2022, a cura di Paolo Fox, si conclude con le previsioni concernenti la salute e il benessere in generale. Ai Sagittario il consiglio da dare è quello di non accumulare stress, dal momento che sembra non andare a buon fine qualcosa. I Capricorno hanno ora modo e tempo di recuperare energie, anche a beneficio della salute. Gli Acquario si ritroveranno in conflitto con la noia e la solita routine che potrebbe tormentarli. Per i Pesci il periodo è tutto sommato positivo, in particolare da segnare sul calendario le giornate di sabato e domenica 12 e 13 marzo 2022, particolarmente propiziatorie.



