Oroscopo domani 8 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 8 novembre 2022: da Ariete a Vergine

È iniziata una nuova settimana e anche per la giornata di domani, martedì 8 novembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Il segno dell’Ariete deve dare spazio alle emozioni vere, ovvero solo ai sentimenti che vi intrigano sul serio. Per i rapporti di lunga data si inaugura un periodo più sereno e decisamente costruttivo, i dubbi e le incertezze lasceranno posto a una comprensione profonda a partire dal 16 novembre. Periodo strano in amore per il segno del Toro. Chi è separato sta cercando nuovi orizzonti ma non è fiducioso. I single potrebbero risentire ancora di difficoltà vissute recentemente.

Amore, oroscopo per Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? In questi giorni riuscirete a gestire meglio i rapporti con i figli, con i parenti e con tutti quelli che vi circondano. Il settore delle amicizia è ben influenzato dagli astri e i nuovi amici sono fonte di di serenità. A parte qualche giornata faticosa i nati sotto il segno del Cancro avranno molte stelle a favore. Si risveglia la passione, con Venere favorevole. Non escludete la possibilità di un nuovo amore.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Il segno del Leone dovrebbe cercare di trascorrere il mese di novembre all’insegna dei nuovi incontri, senza troppi pensieri. Avete voglia di essere amati ma non sempre lo sarete come volete voi. Nelle storie di lunga data è possibile qualche malinteso. Venere è favorevole per il segno della Vergine: un progetto da condividere in due potrebbe costituire nuova linfa vitale per il rapporto. Se qualcuno è rimasto troppo lontano ora è possibile recuperare.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

In questo periodo i nati sotto il segno dell’Ariete possono cercare di programmare gli eventi che porteranno a grandi azioni e la realizzazione di idee importanti entro fine mese. La Luna rafforza il vostro cielo nelle giornate in arrivo. La seconda parte del mese di novembre vi aiuterà a instaurare un rapporto più costruttivo con i superiori. In questo periodo per il segno del Toro è meglio evitare di stipulare contratti e prendere accordi. È un cielo poco disponibile nei vostro confronti.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

I nati sotto il segno dei Gemelli devono fare attenzione al denaro, soprattutto alle spese per i figli. La professione indipendente è soggetta ad alti e bassi. Il segno del Cancro deve armarsi di molto pazienza per affrontare le situazioni professionali. Le uscite superano le entrare: evitate gli eccessi con le spese. Qualche piccolo risultato arriverà.

Lavoro, oroscopo per Leone e Vergine

Per il segno del Leone è iniziata una settimana di riflessione più che di azione. Chi lavora alle dipendenze altrui dovrà avere più pazienza con i capi, le tensioni che si stendono rischiano di diventare pesanti da sopportare. In questa settimana i nati sotto il segno della Vergine possono mettere in chiaro tutte le cose che non vanno, perché tra il 17 e il 30 novembre dovrete fare delle scelte importanti: scegliete le cose che funzionano!

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete non devono strafare! La situazione conflittuale finirà quando inizierà una grande carica positiva che raggiunge il massimo nelle giornate di inizio settimana. A partire dal 12 novembre i nati sotto il segno del Toro saranno più attivi. Si consiglia di prendere calmanti naturali e concedetevi una buona dose di riposo giornaliero. Nella giornata di domani, con la Luna piena nel segno, è meglio non appesantire la pancia.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

I segno dei Gemelli è in recupero ma restano nel corso della settimana del giornate un po’ agitate. La situazione astrologica potrebbe essere un po’ faticosa, non affaticatevi: attenzione alle caviglie, più delicate del solito. Grande nervosismo per il segno del Cancro, sarebbe meglio scaricare la tensione in palestra oppure leggendo libri per curare di più il proprio spirito, altrimenti si rischia l’apatia.

Salute, oroscopo domani per Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone sono troppo agitati e pensierosi. Non stressatevi troppo, anche perché arrivate già da un periodo di grande stress. Per ritrovare un po’ di tranquillità provate a camminare di più. A inizio settimana il segno della Vergine avrà una carica maggiore, ma a fine mese potreste risentire delle troppe cose da fare o da scegliere. Se necessario fermatevi e fate un controllo.











