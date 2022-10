Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, sabato 8 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Vergine a Acquario

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

La vita sentimentale dell’Ariete ha bisogno di una maggiore cura, soprattutto chi è lontano dal partner e chi sta pensando troppo al lavoro. Forse è arrivato il momento per tagliare i rami secchi.

Paolo Fox, oroscopo 5 ottobre 2022 I Fatti Vostri/ Classifica: da Leone e Capricorno

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il segno del Toro? Se un amore è stato mess alla prova nel mese di agosto si può recuperare ma solo se c’è la volontà da entrambe le parti

Amore, il punto sui Gemelli

I Gemelli devono prestare più attenzione ai rapporti con gli altri, perché quando si è particolarmente stanchi si rischia di vivere qualche incomprensione inutile.

Amore, il punto sul Cancro

Non sono pochi i nati sotto il segno del Cancro che vivono una certa insoddisfazione in amore. Questo cielo può favorire una certa agitazione che andrà tenuta sotto controllo.

Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, tra impegno e fatica

Questo cielo porta impegno e fatica per nati sotto il segno dell’Ariete che stanno cercando di portare a termine i loro progetti. Non mancheranno vittorie.

Lavoro, il punto sul Toro

Ottobre propone offerte e proposte di cambiamento per il segno del Toro, soprattutto nella parte centrale del mese. Il cielo consiglia di accettare tutto quello che vi allontana dal passato.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli le conferme arriveranno a metà ottobre: chi ha un’idea di lavoro sarà favorito da queste stelle. Attenzione ai piccoli ritardi.

Lavoro, il punto sul Cancro

In questo periodo il lavoro è più faticoso per i nati sotto il segno del Cancro perché non c’è la giusta collaborazione intorno. C’è una certa amarezza di fondo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute dell’Ariete? Siete stanchi perché portate avanti troppe cose, non date agli altri la colpa del vostro stress.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro deve combattere la stanchezza con più riposo e terapie naturali, soprattutto nei giorni in cui sarà più evidente. Il vostro punto debole resta la gola.

Salute, il punto sui Gemelli

La giornata di domani, sabato 8 ottobre, nasce con la Luca contro per i nati sotto il segno dei Gemelli e in qualche modo sarà faticosa.

Salute, il punto sul Cancro

I nati sotto il segno del Cancro, quando sono tesi, accusano subito dolori e fastidi allo stomaco. Attenzione anche alla pelle e ai denti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA