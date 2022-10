Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per domani, sabato 8 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Tra domani, sabato 8 ottobre, e domenica, i nati sotto il segno del Leone possono dare spazio ai sentimenti. Sfruttate queste due giornate per cercare di dipanare una matassa.

Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni

Amore, il punto sulla Vergine

I rapporti amorosi della Vergine sono disturbati anche da qualche inatteso avvenimento che accade in famiglia. Se cercate un amore guardatevi intorno.

Amore, il punto sulla Bilancia

Se ci sono stati delle incomprensioni in amore per i nati della Bilancia, è meglio evidenziare cosa c’è che non va. Giove opposto indica la necessità di tagliare alcuni rapporti inutili.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Alcune coppie è da agosto che stanno rivedendo progetti e impegni. L’amore domani è favorito da una Luna favorevole.

Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo domani, lavoro: Leone, in cerca di nuove collaborazioni

I nati sotto il segno del Leone nell’ultimo periodo non hanno potuto contare sui giusti collaboratori, avete dovuto affrontare troppi fastidi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La mappa astrale di ottobre illustra degli influssi molto diversi tra loro ma tutti parlano della voglia di successo o di cambiamento dei nati sotto il segno della Vergine.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia, Giove in opposizione chiede di stare attenti ai soldi. Nell’ambito del lavoro le certezze di ora potrebbero non essere quelle del futuro.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per il segno dello Scorpione non è ancora passata una sorta di agitazione che riguarda il lavoro. Se stai facendo delle cose nuove è normale che ci sia tensione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Questo fine settimana va meglio per i nati sotto il segno del Leone: domenica ci sarà una Luna in buon aspetto a Giove e Venere amica.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono tenere sotto controllo l’agitazione, con la Luna opposta. Ci saranno piccolo fastidi allo stomaco ma domenica si recupera.

Salute, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia questa è una condizione astrologica che consente un buon recupero. Meglio evitare le emozioni superficiali e trovare un buon equilibrio interiore.

Salute, il punto sullo Scorpione

Per i nati sotto il segno dello Scorpione la giornata di domani comporterà un po’ di stress, chi ha già vissuti momenti di forte tensione deve scaricare i nervi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA