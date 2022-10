Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 8 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 8 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? L’amore può tornare protagonista in questo momento. Cercate di dare spazio anche alle amicizie.

Amore, il punto sul Capricorno

Al Capricorno non manca lo slancio passionale ma non ci sono grandi spinte in questo momento. Coloro che sono in coppia devono dare più spazio ai sentimenti.

Amore, il punto sull’Acquario

È un cielo interessante per l’Acquario, domani e dopo la Luna sarà molto intrigante. Tutti quelli che sono soli e vogliono fare incontri avranno una stagione importante. Ottobre è il mese degli incontri.

Amore, il punto sui Pesci

Ottobre è un mese con un marcia in più per i Pesci: chi ha bisogno d’amore potrà darsi da fare, in particolare la fine del mese sarà decisiva per tutte le storie d’amore.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, momento di tensione

Per il segno del Sagittario settembre ha rimesso in gioco molte situazioni, ottobre cerca di riparare i danni di un momento di tensione che può aver riguardato anche il lavoro.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Questa stagione impegna molto il Capricorno sul lavoro: chi ha la possibilità di emergere non deve lasciarsi scappare l’occasione impegnandosi al massimo nei prossimi sei mesi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

In questo momento il segno dell’Acquario deve stare attento al denaro, non siete sempre bravi ad amministrarvi. Prima di iniziare un progetto fate bene i conti in tasca.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è ancora un momento un po’ confuso per quanto riguarda il lavoro, che potrebbe aver portato tensioni anche nel rapporto di coppia.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ai nati sotto il segno del Sagittario farebbe bene un maggior contatto con la natura. Evitate gli alcolici, troppe sigarette e bevete molto acqua minerale naturale.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno sono molto affaticati e stare dietro a tutto diventa difficile. Chiedete una mano, non è per forza un segno di debolezza.

Salute, il punto sull’Acquario

Se l’Acquario si sente troppo pressato dalle situazioni di lavoro sarà il caso di dedicare più tempo a un hobby, a un’occupazione che libera da pensieri stressanti.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci sono un po’ sotto pressione: le fine settimana dedicatevi a qualcosa che vi piace o a stare con persone che vi vogliono bene.











