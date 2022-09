Oroscopo domani 8 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 8 settembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 8 settembre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete è tempo di risvegliare l’amore. Andiamo verso una domenica importante perché la Luna sarà nel vostro segno.

Amore, il punto sul Toro

Urano è ancora nel segno del Toro e rappresenta la trasformazione. Di recente potreste aver fatto una scelta importante riguardo l’amore.

Amore, il punto sul Gemelli

Il nuovo transito di Venere potrebbe mettere in discussione l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli. Settembre è un mese che impone chiarimenti e scelte decisive.

Oroscopo domani, lavoro: riconferme per Ariete

Periodo di riconferme per l’Ariete in cui sarà possibile anche portare avanti un progetto con più ostinazione e successo rispetto all’anno passato. Attenzione alle questioni economiche.

Lavoro, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani, per i nati sotto il segno del Toro giovedì e venerdì sono due giornate da vivere con prudenza, perché si rischia di dire troppo. Sul lavoro bisogna accettare piccolo compromessi.

Lavoro, il punto sul Gemelli

I nati dei Gemelli hanno una grande voglia di riconquistare posizioni che nel passato erano state perse. Vorreste fare qualcosa di nuovo sul lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

La salute dell’Ariete è in netto miglioramento. Marte è favorevole e questo è un elemento di grande serenità. Dopo la giornata di mercoledì la forza fisica aumenta.

Salute, il punto sul Toro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute del Toro?Un po’ stanchi e nervosi, dovete dare un taglio al passato e a tutto ciò che vi porta a vivere le situazione in maniera conflittuale.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è un buon momento per fare controlli o per iniziare cure e terapie. Evitate i rischi nel fine settimana.











