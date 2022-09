Oroscopo domani 8 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 8 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 8 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono lasciarsi alle spalle i ricordi negativi: in amore i cuori solitari devono rimettersi in gioco.

Amore, il punto sullo Scorpione

Tensioni in amore per i nati sotto il segno della Scorpione con Leone e Toro. In questi giorni c’è un po’ di agitazione per quanto riguarda i rapporti genitori e figli.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario settembre è un mese un po’ apatico per quanto riguarda l’amore. Le relazioni vanno tutelate, soprattutto quelle iniziate da poco.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Luna in buona posizione

Come procede il lavoro per la Bilancia? Attenzione alle questioni di carattere economico, che potrebbero portare a qualche discussione di troppo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nell’ambito del lavoro la situazione dello Scorpione è un po’ in stallo: dovete aspettare il 2023 per i cambiamenti che state aspettando.

Lavoro, il punto sul Sagittario

In questo periodo le stelle sono molto dinamiche per il Sagittario: sono in arrivo risoluzioni importanti. Giove protegge le questioni di lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La giornata di domani, giovedì 8 settembre, vede la Luna, Mercurio e Marte in buon aspetto per la Bilancia. Avete lottato molto per stare meglio fisicamente.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione in questa giornata è ancora un po’ sotto pressione, è presente un certo stato di stanchezza già da mercoledì. Domani la Luna sarà dissonante.

Salute, il punto sul Sagittario

La mente del Sagittario è molto affaticata, cercate di non farvi prendere dell’ansia. L’opposizione di Marte vi mette un po’ in difficoltà.











