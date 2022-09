Oroscopo domani 8 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 8 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 8 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, sarà ancora insicura per quanto riguarda le relazioni e gli incontri. Venerdì e sabato la Luna sarà favorevole.

Amore, il punto sul Leone

Come procede l’amore per il Leone? Le coppie di lunga data non temono nulla, mentre i cuori solitari potrebbero aver incontrato qualcuno nel mese di agosto.

Amore, il punto sulla Vergine

Il passaggio di Venere nel segno della Vergine è interessante, soprattutto per coloro che vogliono cercare un amore. Tutte le situazioni sentimentali sono intriganti in questo momento.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro in crescita

Tre giorni di crescita per il segno del Cancro. Coloro che hanno un’attività stanno rivoluzionando la loro vita, molti obiettivi sono cambiati.

Lavoro, il punto sul Leone

Il Leone deve ricordare che con Giove favorevole si esce vincitori da qualsiasi sfida, anche se molto dipende dalla proprie capacità.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Domani, giovedì 8 settembre, sarà una giornata valida per la Vergine, mentre venerdì e sabato saranno 48 ore che lasceranno il tempo che trovano.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro hanno vissuto qualche tensione nei giorni scorsi, ora la forma fisica migliorerà in vista del fine settimana.

Salute, il punto sul Leone

Giornata faticosa per il Leone che avrà a che fare con l’opposizione della Luna: arriverete la sera a casa esausti.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di recuperare anche a livello mentale, la forma fisica è in miglioramento a partire dal fine settimana.











