Oroscopo domani 8 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedì 28 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno si avvia verso un fine settimana interessante, soprattutto per le relazioni d’amore. Fatevi avanti con la persona amata. Venerdì e sabato sarà possibile ottenere qualcosa di più.

Amore, il punto sull’Acquario

Come procede l’amore per il segno dell’Acquario? Nessun problema per le coppie di lunga data purché si crei qualcosa insieme, un progetto da definire.

Amore, il punto sui Pesci

Venere inizia un transito di opposizione per i Pesci: coloro che hanno un storia da poco vorranno mettere alla prova il partner, mentre nelle relazioni di lunga data possono nascere dei problemi.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno nuove alleanze

Come procede il lavoro per il Capricorno? È molto importante capire con chi allearsi in futuro. Vi è capitato più volte di dover risolvere problemi creati da altri.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Giornata positiva per i nari sotto il segno dell’Acquario: la Luna nel segno produce una sorte di elettricità che si sente addosso.

Lavoro, il punto sui Pesci

È probabile che i prossimi tre giorni portino maggiore supporto alle idee dei Pesci: venerdì e sabato la Luna sarà nel vostro segno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno vive un momento positivo per quanto riguarda la salute. Giove contrario parla solo di stanchezza. Attenzione alla schiena e alle articolazioni.

Salute, il punto sull’Acquario

In questi giorni l’Acquario deve evitare di strafare: la Luna che transita nel segno fino a domani, giovedì 8 settembre, invita a non fare cose folli.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani, i Pesci devono cercare di mantenere un certo equilibrio emotivo: non sempre è facile, ma nel weekend sarà necessario.











