Oroscopo domani 9 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Cosa prevedono l’oroscopo domani di Paolo Fox per il 9 agosto 2022? E’ lo stesso astrologo a fornirci la risposta pubblicando sull’app Astri le previsioni e i suggerimenti dell’oroscopo per i segni zodiacali che dovranno affrontare questa giornata. Quali saranno i segni più fortunati in amore tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani 9 agosto 2022, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per l’Ariete? Nella giornata di domani parlerete lo stretto necessario di amore. Cercate di evitare di prendere di petto le emozioni. Per la giornata di domani ci sono buone prospettive. Favoriti i nuovi incontri.

Amore, il punto sul Toro

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox il segno del Toro dovrà fare chiarezza e ti rendi conto che una persona ti ha tradito, oppure ferito a causa di qualcosa che ha fatto, allora non vorrai più nemmeno sentirne parlare. Chi invece vuole farsi avanti con qualcuno, può approfittare di questa giornata di martedì, che non è male, anche perché la Luna sarà in trigono.

Amore, il punto sul Gemelli

I single del Gemelli dovrebbero approfittare di questo periodo per darsi da fare e conoscere qualche persona nuova o per verificare se qualcuno faccia al caso tuo oppure no. Fai attenzione ai rapporti che sono nati recentemente.

Amore, il punto sul Cancro

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Cancro accuserà insoddisfazione in amore. In queste ore avrai possibilità di concentrarti maggiormente su te stesso. Evita di pensare alle storie del passato e guarda al presente.

Oroscopo domani 9 agosto 2022, lavoro: nuove soddisfazioni per Ariete

L’Ariete sul lavoro dovrà vincere tante battaglie. Le possibilità sono molte, ad esempio alcuni devono recuperare nel lavoro, altri devono lottare contro qualche malessere. Nuove soddisfazioni possono essere cercate, anche se a volte questo significa anche mettersi contro qualcuno. Fatti trovare pronto quindi a qualche lotta, con qualche frase polemica di troppo che in fin dei conti ti piacerebbe comunque evitare. Non riesci a resistere quando gli altri dicono cose sbagliate sul tuo conto e quindi scendi in campo per farti rispettare.

Lavoro, il punto su Toro

Fase di recupero per il Toro. Puoi recuperare in maniera graduale se nell’ultimo periodo hai accusato parecchia stanchezza, oppure sei stato comunque molto nervoso a causa di qualche situazione legata alla vita quotidiana. Marte ti spingerà a superare determinati problemi. ù

Lavoro, il punto sul Gemelli

Per quanto riguarda il Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox, Non hai iniziato la settimana nel migliore dei modi, anche perché la Luna era contraria lunedì e questo potrebbe averti creato qualche fastidio di troppo. Ne ultimamente hai notato che qualcosa non è andata nel verso giusto, allora devi cercare di risolvere questo problema.

Lavoro, il punto sul Cancro

Luna contraria per il Cancro. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Luna contraria può causare qualche difficoltà in questo martedì, poi dipende dalla situazione. Alcuni dovranno risolvere qualche problema di lavoro, altri non si sentiranno in perfetta forma e quindi saranno un po’ stanchi.











