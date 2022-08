Oroscopo domani 9 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 9 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Tornano le previsioni dell’oroscopo di domani di Paolo Fox, 9 agosto 2022. Cosa prevedono le stelle per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app Astri, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore.

Oroscopo domani 9 agosto, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno e Acquario, Mentre Pesci…

I nati sotto il segno del Sagittario in alcuni casi dovranno fare buon viso a cattivo gioco in amore. Se qualcuno si è allontanato, magari dipende anche dal tuo atteggiamento un po’ intollerante. Fai attenzione a non essere troppo possessivo se sei in coppia. Per chi è single invece sono favoriti i nuovi incontri.

Amore, il punto sul Capricorno

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox il Capricorno potrà vivere l’amore in modo spensierato. Venere non è più contrario e questo vi permetterà di vivere con meno complicazioni il sentimento. Anche quelle coppie che recentemente hanno discusso molto, adesso potranno finalmente ritrovare l’armonia e l’intesa. Non è che tutti i problemi spariranno con un colpo di bacchetta magica, ma ci sarà più tempo per stare insieme e vivere dei momenti più intensi. Anche i Capricorno più solitari potranno vivere dei momenti decisamente più leggeri o più divertenti.

Amore, il punto sull’Acquario

L’Acquario vuole concentrarsi su se stesso. Coloro che si sono separati da poco, adesso avranno minore voglia di impegnarsi seriamente. La vostra situazione ideale è quella di una storia senza troppi impegni, fatta di passione e puro coinvolgimento, ma senza vincoli o obblighi. Notoriamente l’Acquario è un vero innovatore, soprattutto se si tratta di mode e di sentimenti, vorreste sempre vivere delle storie sincere e lontane da ogni forma di ipocrisia.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci ci sarà da aspettare in amore ma domani sarà la giornata giusta per ripartire al meglio. Vi siete lasciati il passato alle spalle e potrete ricominciare a vivere un’altra storia d’amore.

Oroscopo domani 9 agosto, lavoro: rilancio professionale per Sagittario. Capricorno, Acquario e Pesci…

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox il Sagittario potrà confrontarsi con una persona importante per portare avanti delle questioni di lavoro che vi stanno molto a cuore. Il vostro grande rilancio, soprattutto a livello professionale, inizierà solo a partire da giorno 11, quindi non dovrete avere fretta. Soprattutto se avete a che fare con persone della Vergine e dei Gemelli, dovrete cercare assolutamente di mantenere i nervi saldi e di non reagire a nessuna provocazione.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Per il Capricorno, la Luna è nel segno e le idee saranno più chiare del previsto. Dovrebbero ritrovare un certo equilibrio sul piano professionale. Idee e incarichi vincenti. L

Lavoro, il punto sull’Acquario

’Acquario invece dovrà trovare nuovi stimoli sul lavoro. in questo momento sono parecchio svogliati. La ripresa professionale appare molto faticosa. Domani Luna nel segno. Ci sono notizie sul lavoro non proprio favorevoli.

Lavoro, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox Situazione difficile sul lavoro per i Pesci. Questa luna in sestile vi aiuta a rafforzare le vostre emozioni e le vostre convinzioni. Potrebbe però perdurare un certo senso di stanchezza al livello interiore. Nel lavoro ci sono state diverse problematiche da risolvere a tutti i livelli. Forse da troppo tempo state facendo sempre le stesse cose e tutto questo vi spazientisce un po’. Secondo l’Oroscopo di domani, soprattutto chi svolge un lavoro autonomo, potrà pensare ad un cambiamento che potrà riguardare partnership o collaborazioni, mentre chi svolge un lavoro subordinato dovrà rassegnarsi e mandare giù qualche rospo.











