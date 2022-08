Oroscopo domani 9 agosto: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Nuovo appuntamento con l’oroscopo domani 9 agosto 2022 di Paolo Fox . Cosa prevedono le stelle per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Le previsioni sono consultabili sull’app Astri. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo domani 9 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox per il Leone è un momento di calma in amore. All’orizzonte non si intravede nessuno ma voi cercate di non perdere la calma. A fine agosto qualcuno potrebbe straziarvi il cuore. Per il momento restate concentrate su voi stessi e fate attenzione a qualsiasi persona incrocerete sulla vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Amore, il punto sulla Vergine

Per quanto riguarda il segno della Vergine, La Luna in trigono vi aiuterà a risalire la china, dopo un periodo contrassegnato da incertezze e delusioni. Molto dipenderà da voi e dal vostro atteggiamento. Queste stelle agevoleranno il vostro percorso affinché possiate liberarvi da quegli ostacoli o da quelle persone che per voi sono state motivo di frustrazione e delusione.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia se dovete affrontare una questione spinosa legata al passato, sarà meglio cercare di adottare i dovuti modi, senza esagerare. In questo momento state navigando a vista, senza una reale meta da raggiungere.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-12 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Amore, il punto sullo Scorpione

Secondo Paolo Fox, per lo Scorpione ci sarà da tribolare in amore. Venere sarà dissonante soprattutto nella seconda parte del mese.

Oroscopo domani, lavoro: troppo egocentrismo per il Leone mentre per Bilancia, Scorpione e Vergine…

In questa giornata il Leone avrà tutte le carte in regola per tornare ad essere vincenti e per togliervi delle belle soddisfazioni a livello personale. L’unica cosa che potrebbe farvi veramente un danno grosso è il vostro egocentrismo. Quando cercare di strafare e di apparire superiore agli altri, finite per attirarvi le antipatie altrui. Non dovrete trascurare anche le ambizioni degli altri per valorizzare le vostre.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox per la Vergine le stelle agevoleranno il vostro percorso affinchè possiate liberarvi da quegli ostacoli o da quelle persone che per voi sono state motivo di frustrazione e delusione. Adesso siete più decisi che mai ad imporre i vostri progetti e i vostri piani, senza farvi condizionare da nessuno. Se avete in mente dei progetti ambiziosi in vista del prossimo autunno, adesso siete più che mai intenzionati a schiacciare il piede sull’acceleratore senza perdere altro tempo.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Luna dissonante per la Bilancia. La Luna dissonante aumenterà la vostra percezione di essere circondati da veri scocciatori che cercando di tediarvi e di complicarvi la vita. Adesso siete più intenzionati che mai a far valere le vostre ragioni anche a costo di mandare qualcuno a quel paese.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Cambiamenti importanti per Scorpione. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox , vi converrà non restare fermi. Anzi, sarà molto meglio cercare di schiacciare il piede sull’acceleratore per portare avanti un progetto molto ambizioso. Bisognerà stare molto attenti alla gestione dei soldi. In questo momento le entrate sono molto superiori alle uscite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA