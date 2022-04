Oroscopo domani 9 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 9 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, le emozioni giocano brutti scherzi all’Ariete: inaspettatamente i consigli migliori arrivano da qualcuno che vi è vicini, con cui avete un rapporto conflittuale. Complice il trigono acquatico Luna-Giove-Nettuno, i nati sotto il segno del Toro danno più importanza alle emozioni che ai fatti: nei rapporti interpersonali assecondate solo l’istinto. Il passato ritorna col suo carico di tensioni e rimpianti: per i Gemelli è arrivato il momento di affrontare vecchie ruggini rimaste in sospeso anche troppo.

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, lavoro: buone possibilità per il Toro

Nella giornata di domani, sabato 9 aprile, realizzare un traguardo sarà un’impresa quasi impossibile per i nati sotto il segno dell’Ariete. Aprile è un mese riparatore per il Toro: Giove allarga le prospettive, amplia le conoscenze e spalanca le finestre chiuse. Nelle prime due settimane di aprile pensiero e azione andranno di pari passo per i Gemelli. Da Pasqua in pio, però, avrete fretta di conservarvi sicurezze e risultati già ottenuti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani sarà un sabato in bilico tra iperattività e pigrizia per i nati sotto il segno dell’Ariete: la Luna in Cancro e in vi vorrebbe tutti dediti al relax, al massimo alle faccende di casa e a qualche sperimentazione culinaria. Contro di lei Sole e Mercurio. Periodo particolare per la salute del Toro tra emicranie e contratture muscolari dovute alla tensione nervosa. Indispensabile il relax nel verde. L’umore dei Gemelli non è il solito: a ingombravi la mente una serie di grattacapi che non siete ancora riusciti ad arginare.

Oroscopo domani 8 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA