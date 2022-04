Oroscopo domani 9 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, sabato 9 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia fin dal risveglio avete l’impressione di nuotare contro corrente: discussioni con il partner e in famiglia. Aspettate che la Luna cambi segno: 24 ore di attesa e sarà fatta! Il fine settimana dello Scorpione è salvato dal trigono acquatico Luna-Giove-Nettuno, rasserenante e pieno di dolci promesse. Appagante il fronte del cuore per i nati sotto il segno del Sagittario: tra amicizia, amore e figli potete sentirvi grati a Cupido che ha scoccato la freccia nella giusta direzione.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: buone opportunità per il Sagittario

Quello che fino a ieri era fonte di preoccupazione per la Bilancia ora è acqua passata. Saturno e Marte governano il vostro cielo da una prospettiva illuminata e hanno in mente per voi una soluzione che scaccia qualsiasi timore. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno dello Scorpione che hanno un’attività in proprio vivranno il weekend con qualche tensione di più: col nervo scoperto affrontate i problemi per il verso sbagliato. Buone opportunità di rivincita per i nati sotto il segno del Sagittario che hanno perso il lavoro: inviate curricula e mettere meglio a fuoco le vostre risorse.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e...

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Un periodo felice per la salute della Bilancia: vitalità in risalita e qualche chilo in più. Non vi stanno male, ma occhio a non esagerare. Per lo Scorpione meglio evitare sforzi eccessivi e gli sport spericolati. Nuoto e acquagym per tonificare la muscolatura, scarpinate e pedalate per distendere i nervi, prendendo spunto dai monaci zen che meditavano camminando. Nonostante la costituzione sportiva, il Sagittario risente di una certa fatica durante le scarpinate, effetto del mancato allenamento e la propensione all’attività fisica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA