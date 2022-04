Oroscopo domani 9 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 9 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna“, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro devono stare attenti alla gelosia che scardina l’intesa di coppia, basta un malinteso per scatenare una scenata e allargare conflitti. Tempi duri in amore per il Leone, fino alla metà di aprile: incomprensioni e litigi con il partner. Tra amicizia e amore non corre buon sangue per la Vergine: il partner vi reclama tutto per sé, gli amici premono per vedervi più spesso. Potete contare sulle stelle, Luna, Plutone, Venere, tutti benevoli e rassicuranti.

Oroscopo domani, lavoro: scogli in vista per il Leone

Secondo l’oroscopo domani, il passaggio della Luna nel Cancro è sempre un fattore protettivo, ma con Plutone opposto e con Mercurio e il Sole in quadratura diventate cavillosi. Il Leone dovrà affrontare ancora qualche scoglio: gli altri continueranno a farvi ostruzione, innescando polemiche e battaglie. Idee più chiare a metà mese. La Vergine lavora moltissimo: più che mai stacanovisti in questi tempi. Straordinariamente facili, almeno per voi, le trattative.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute dei nati sotto il segno del Cancro: risentite dei disturbi di natura stagionale, allergie primaverili e occhi arrossati. Secondo l’oroscopo domani, il Leone deve fare attenzione alla forma fisica, con dieta e digestione nel mirino. Le vacanze di Pasqua vi aiuteranno a rimettervi in sesto. La Vergine deve stare attenta alle vacanze pasquali e ai chili in più che potrebbe trovarsi addosso.

